SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) anunciou que, a partir de 2026, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) passará a aceitar o resultado das três últimas edições do Enem. A mudança foi publicada em uma portaria do Diário Oficial da União no último dia 17 de outubro.

O Sisu é um programa do governo federal que permite que estudantes ingressem em universidades públicas com base na nota do exame nacional.

Atualmente, o sistema utiliza apenas a nota mais recente do exame, mas, com a mudança, o sistema escolherá o melhor resultado do estudante em uma das três últimas edições do Enem ?2023, 2024 e 2025.

Questionada pela Folha de S.Paulo, o MEC esclareceu que "a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro".

Na prática, apenas os estudantes que prestaram o Enem a partir do terceiro ano do ensino médio poderão utilizar suas notas no Sisu. Os candidatos que foram treineiros em outras edições não poderão usar os pontos obtidos no sistema de seleção.

Em julho deste ano, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tinha aprovado o projeto de lei que permitiria que candidatos utilizem o melhor resultado obtido nas edições mais recentes do exame.

Neste ano, a aplicação do Enem será nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas das áreas de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia) e redação. Os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para completar a prova.