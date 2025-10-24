SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Melissa Said foi presa nesta quinta-feira (23) em uma operação da Polícia Civil da Bahia para desarticular um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas.

Em entrevista à imprensa ao chegar à delegacia, em Salvador, ela afirmou ser apenas usuária e negou ter relação com tráfico. "Ninguém no mundo deveria ser preso por fumar maconha", disse.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da influenciadora.

Investigada na Operação Erva Afetiva sob suspeita de apologia do uso de drogas e associação ao tráfico, ela estava foragida desde terça-feira (22). Ela foi localizada pela polícia na casa de uma amiga no bairro de Itapuã, em Salvador.

Com cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora produzia conteúdos relacionados ao uso de maconha.

Em seu perfil, ela incentivava o consumo da droga e orientava os seguidores sobre como despistar policiais durante viagens. Em um vídeo gravado no período natalino, distribuiu cigarros de maconha nas ruas da capital baiana.

As investigações da Polícia Civil começaram no ano passado. A polícia aponta que Melissa supostamente seria articuladora de grupo criminoso, atuando na compra de drogas que seriam repassadas para seguidores por meio de contatos em redes sociais.

Ao todo, cinco pessoas foram presas. Dois homens foram capturados em Lauro de Freitas e dois no estado de São Paulo, em cumprimento a ordens judiciais de prisão temporária. Um deles, localizado em Lauro de Freitas, também foi autuado em flagrante sob suspeita de tráfico de drogas.

A operação cumpriu outros dez mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia e São Paulo.