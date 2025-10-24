BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A inauguração das obras de requalificação do Porto de Outeiro, em Belém, prevista para esta sexta-feira (24), foi adiada e, segundo apuração da Folha, deve acontecer entre os dias 29 e 31 deste mês. A nova data exata da abertura ainda não foi definida.

O local vai receber os dois navios de cruzeiro, contratados pelo governo federal, que servirão de hospedagem para delegações de países durante a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que acontece de 10 a 21 de novembro na capital paraense.

Em nota, a Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30) diz que o adiamento "foi por questões de agenda, apenas".

"Não houve atrasos nem problemas no andamento das obras, que seguiram rigorosamente o cronograma previsto e já estão concluídas. O porto estará pronto para receber os navios, que chegarão dia 4 de novembro. A nova data de inauguração será divulgada oportunamente."

Os dois transatlânticos, MSC Seaview e Costa Diadema, hospedarão também participantes da cúpula dos líderes, que reunirá chefes de Estado e de governo nos dias 6 e 7 de novembro, segundo Sylvio Ferraz, diretor da Qualitours, operadora dos navios.

"A partir da tarde do dia 5 de novembro, eles começam a receber as pessoas. Mas a gente não tem informação de nenhum chefe de Estado ficando lá, só staff de suporte, empresas e negociadores. Nós não temos muitos lugares, mas a procura está bem grande de última hora", afirma. Segundo ele, as reservas já atingiram 80%.

Como parte do novo complexo portuário, foi inaugurada, no último dia 18, a ponte Pastor Firmino Gouveia, que liga o porto, que fica na ilha de Outeiro, ao continente. Segundo a Secop, a estrutura será fundamental para garantir acesso rápido para os participantes hospedados nos navios.

"A ilha só tinha uma ligação com o continente, mas a ponte era distante do porto e isso acrescentaria cerca de 30 a 40 minutos na viagem. Então, essa nova ponte faz com que seja possível o traslado entre os navios e a zona azul, principal palco das negociações, em aproximadamente 30 minutos", explicou Olmo Xavier, diretor de Infraestrutura da Secop, em texto no site da secretaria.

A ponte, estaiada, tem 507 m de extensão e 10,5 m de largura. O deslocamento até o Parque da Cidade, onde ficarão as zonas azul e verde da COP, será realizado por ônibus oficiais da conferência, disponíveis de forma contínua e gratuita. Segundo o site oficial da COP30, o trajeto tem menos de 20 km de distância e utilizará faixas exclusivas do BRT.

NOVO PORTO DE OUTEIRO

As obras de requalificação do porto começaram em abril deste ano e contaram com investimento de R$ 233 milhões da Itaipu Binacional e com execução da Companhia Docas do Pará (CDP).

"É uma obra estratégica, que vai funcionar como porta de entrada para visitantes durante a COP30, mas que também deixará um legado duradouro para o turismo e a logística regional", explica Jardel Silva, presidente da CDP, em texto no site da companhia.

O projeto envolveu a construção de 11 "dolphins" para a atracação de navios, instalação de dez pontes metálicas e ampliação do píer de 261 m para 716 m, com capacidade de deslocamento de 80 mil toneladas, o dobro da capacidade anterior.

Devido ao prazo de apenas seis meses para conclusão da obra, segundo a CDP, houve frentes de trabalho simultâneas, 24 horas por dia, em três turnos de trabalho com equipes diferentes. As obras geraram 745 empregos diretos e indiretos.

Além do papel na COP30, a CDP afirma que o empreendimento consolidará o distrito como um novo polo logístico metropolitano, conectado às rotas de exportação da amazônia oriental para minérios, grãos e derivados da indústria alimentícia e energética.

A companhia destaca ainda que o novo porto será um "estímulo ao desenvolvimento urbano de Outeiro, promovendo valorização imobiliária e fortalecimento do turismo local".