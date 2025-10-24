BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (23) novas cinco mortes por intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no país, elevando o número de vítimas para 15.

Os óbitos ocorreram em São Paulo (9), no Paraná (3) e em Pernambuco (3), de acordo com a pasta.

Outras nove mortes seguem em investigação, sendo quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.

No total, segundo os números divulgados pelo ministério no final da tarde, há 58 casos confirmados e 50 sob investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. O estado já descartou outras 434 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

As informações do boletim do Ministério da Saúde são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Cievs (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional). O órgão considera o caso confirmado quando o metanol é detectado em exames laboratoriais.

RECOMENDAÇÃO

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação por metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.