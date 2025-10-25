Motoristas que utilizam a BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro começarão a pagar mais caro a partir do dia 04 de novembro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da cobrança nas praças de Simão Pereira (MG), Areal (RJ) e Xerém (RJ), agora sob concessão da Elovias S.A., com tarifa reajustada de R$ 14,50 para R$ 21,00 para veículos de passeio, um aumento de cerca de 45%. A autorização consta na Deliberação nº 385, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (24).

Reajuste supera a inflação e pesa no bolso dos motoristas

Segundo a ANTT, o valor foi calculado com base na Tarifa Básica de Pedágio (TBP) de R$ 0,34931 por quilômetro e na aplicação de um índice de reajuste de 14,37%, referente à variação do IPCA entre novembro de 2022 e setembro de 2025.

Apesar do percentual oficial, na prática, o salto de R$ 14,50 para R$ 21,00 representa um aumento real de aproximadamente 45% no bolso dos usuários.

O reajuste acompanha o novo contrato de concessão da BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, que prevê investimentos em obras de manutenção, ampliação de capacidade e segurança viária.

Novos valores nas praças

O valor de R$ 21,00 é cobrado para automóveis, caminhonetes e furgões. Veículos de maior porte, como caminhões e ônibus, pagam tarifas proporcionais ao número de eixos, podendo chegar a R$168 para modelos com oito eixos.

Motocicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático seguem isentos da cobrança.

Impacto direto para Juiz de Fora e região

O aumento impacta diretamente motoristas da Zona da Mata mineira, principalmente de cidades como Juiz de Fora, Ewbank da Câmara, Matias Barbosa e Simão Pereira, que utilizam o trecho com frequência para deslocamentos até o Rio de Janeiro ou Três Rios.

Com o novo valor, o custo total de uma viagem de ida e volta entre Juiz de Fora e o Rio deve ultrapassar R$120, considerando as três praças de pedágio em cada sentido.

O novo valor do pedágio deve afetar não apenas quem viaja entre Juiz de Fora e o Rio, mas também o custo de serviços e produtos na região. O acréscimo no transporte de cargas e passageiros tende a se refletir no preço ao consumidor final.

Contexto da concessão

A Elovias S.A. é a nova concessionária responsável pela administração dos trechos da BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, conforme contrato firmado a partir do Edital nº 01/2025.

A empresa deve investir em melhorias estruturais, sinalização e serviços de atendimento aos usuários, como guincho, ambulância e manutenção das vias.

