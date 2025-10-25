SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os institutos meteorológicos preveem altas temperaturas para este fim de semana em quase todo o estado de São Paulo, com algumas regiões, como Araçatuba, podendo chegar a 35°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, este sábado (25) deve começar como os dias anteriores da semana na região metropolitana da capital, com clima frio de cerca de 14°C. No entanto, a presença do sol desde o amanhecer deve elevar a temperatura para a casa dos 29°C à tarde, com pequena probabilidade de ser ultrapassada.

A Climatempo apresenta um cenário semelhante ao dos outros institutos, com sol predominante ao longo do dia. A diferença fica na temperatura máxima, que pode chegar a 32°C por volta das 16h. A mínima também se mantém próxima, com 13°C às 6h.

No domingo (26), os três institutos meteorológicos indicam que a temperatura máxima deve ultrapassar os 30°C. A Climatempo aponta máxima de 33°C, com aumento de nuvens à tarde. O CGE alerta para baixa umidade relativa do ar. Já o Inmet e a Climatempo preveem mínima entre 15°C e 16°C durante o período da manhã.

Nesta sexta (24), o Inmet registrou a máxima de 26,5°C às 17h e a mínima de 13,6°C na madrugada, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 16°C a 29°C neste sábado. No litoral norte, a mínima tende a ser de 16°C e a máxima, de 30°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 13°C a 28°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 10°C e a máxima, de 22°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros podem variar de 13°C a 31°C. Em Campinas, a previsão é de 16°C a 33°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 15°C e 31°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas continuam altas. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 35°C. Em Marília, a variação fica entre 17°C e 33°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 17°C e máxima de 32°C; em Araraquara, de 17°C a 34°C; em Araçatuba, de 18°C a 35°C; em São José do Rio Preto, de 20°C a 33°C; em Franca, de 17°C a 32°C; em Barretos, de 20°C a 35°C; e em Ribeirão Preto, de 16°C a 30°C.

Devido à massa de ar seco que está sobre o estado, a umidade do ar também deve diminuir nos próximos dias, aumentando proporcionalmente o risco de incêndios florestais. Segundo a Defesa Civil, as regiões norte, central e oeste são as que devem sofrer mais com as queimadas.

De acordo com o mapa de risco de incêndio do órgão estadual, essas regiões permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave dentro da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).