A proteção à infância no mundo virtual continua sendo tema de atenção. Neste ano, casos como o de Hytalo Soares e outros episódios de superexposição de menores nas redes sociais impulsionaram mudanças na legislação digital.

A Lei nº 15.211/2025, sancionada em setembro, estabelece o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), criando novas obrigações para empresas de tecnologia, redes sociais, aplicativos e jogos eletrônicos. A norma exige configurações de alta proteção de dados, ferramentas de supervisão parental e medidas contra conteúdos nocivos, como violência, assédio, exploração sexual e pornografia infantil.

O ECA Digital se aplica “a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles”, incluindo jogos e aplicativos, além de exigir que provedores de redes sociais protejam menores no ambiente digital.

Antecedentes e multas

Antes da nova lei, a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo já determinava que Facebook e Instagram só podem publicar conteúdos de caráter artístico envolvendo crianças e adolescentes mediante autorização judicial, com multa de até R$ 50 mil por menor em caso de descumprimento.

Agora, com a Lei nº 15.211/2025, a legislação digital nacional avança de forma geral, colocando o cuidado com a infância como prioridade em toda a internet brasileira.

Principais novidades do ECA Digital

Entre as mudanças trazidas pela lei, destacam-se:

Mecanismo confiável de verificação de idade para menores.

Ferramentas de supervisão parental.

Vínculo obrigatório com responsável legal para contas de usuários menores de 16 anos.

Remoção ágil de conteúdos nocivos, como exploração sexual, bullying e discursos de ódio.

Proibição de publicidade direcionada baseada em perfilamento comportamental.

Restrições a práticas de monetização agressiva em jogos eletrônicos voltados a menores, como “loot boxes”.

Especialista comenta a importância da lei

Para o advogado e mestre em Direito Armindo Madoz, a nova legislação representa um marco histórico de proteção à infância e adolescência, ao estender direitos previstos na Constituição Federal para o ambiente digital.

“Esse ECA Digital reconhece que a internet promove socialização e educação, mas também apresenta riscos à imagem da criança, como coleta abusiva de dados, divulgação de discurso de ódio, erotização precoce e indução ao consumo. A lei traz deveres claros para as plataformas”, afirma Madoz, docente de Direito na Estácio.

O especialista ressalta, porém, que ainda é necessário observar como a regulamentação será aplicada na prática. “A realidade atual é totalmente amparada na tecnologia. Então, o legislador fez bem em criar uma norma que aproxima o Direito da sociedade”, conclui.

