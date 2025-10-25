SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - EUA enviam maior porta-aviões do mundo para América Latina, Lula se retrata após dizer que traficante é vítima de usuário e outras notícias para começar este sábado (25).

GOVERNO TRUMP

EUA ordenam envio do maior porta-aviões do mundo à América Latina em escalada militar. Medida anunciada por autoridade do Pentágono aumenta pressão de Washington contra regime de Nicolás Maduro.

GOVERNO LULA

Lula se retrata após dizer que traficantes de drogas também são vítimas de usuários. Presidente fez declaração ao criticar os ataques dos EUA a embarcações na América Latina.

GOVERNO LULA

Lula espera convencer Trump a pausar tarifas; EUA vão priorizar etanol e big techs. Negociadores tiveram conversas informais ao longo da semana; acertos e detalhes ficariam para depois da conversa entre presidentes.

MINERAIS CRÍTICOS

Empresa controlada pela família Moreira Salles, em parceria com MG, dita o ritmo do nióbio. Acordo é considerado referência na mineração do país, apesar de acusações de falta de transparência.

COP30

Projeto da COP30 abandonado na periferia de Belém foi usado em esquema com imóvel no Leblon, diz PF. OUTRO LADO: empreiteira e ex-secretária de Saneamento da prefeitura, que teria recebido um carro e dois apartamentos, não respondem

ECONOMIA

Guerra dos apps de delivery vira caso de polícia, e ex-funcionários do iFood são alvo de busca e apreensão. OUTRO LADO: Keeta diz que não contrata empresas para abordar indivíduos, e rival diz que só falará nos autos.

CRISE HÍDRICA

Plano do governo de SP contra escassez hídrica prevê até 16 h de redução de pressão de água. Nova resolução estipula 7 faixas de atuação de acordo com os níveis dos reservatórios.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reestruturação dos Correios deve incluir mudanças em plano de saúde e redução de agências. Medidas se somam à criação de um fundo imobiliário para gerar novas receitas à estatal.

CHINA

Empréstimos em yuan no exterior disparam com campanha da China contra o dólar. Analistas dizem que impulso de Pequim deve acelerar a diversificação do sistema monetário global.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Deputado Lucas Bove fumava maconha e apontava arma para ex, diz Promotoria de SP. OUTRO LADO: Defesa diz que 'continuará empenhado a comprovar que não praticou crime algum'.

MERCADO

Haddad será dublado por mulher em podcast americano para evitar manipulação de áudio. Medida visa impedir que trechos da entrevista ao The Dig sejam manipulados e usados para fake news.

ESPORTE

Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo e encerra jejum de 20 anos do Brasil. Brasileira vence a coreana Yu-Jin Kim na categoria até 57 kg, na China.

INSS

INSS notifica 4 milhões de segurados para fazer prova de vida. Notificação é enviada por meio do extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício.

RECEITAS

Como fazer passata de tomate para usar em molhos para massas e carnes. Dica é da rotisseria Mesa III Pastifício, em São Paulo.

AGRICULTURA

Veja as nove marcas do Brasil que aparecem em guia de melhores azeites do mundo. Tradicional lista italiana Flos Olei seleciona nomes de 57 países.