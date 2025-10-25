A partir deste sábado (25), Belém se transforma em uma grande galeria a céu aberto com a chegada da, exposição internacional que une arte, cultura e consciência ambiental. A, que coincide com o período em que a cidade sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP30), apresenta

As esculturas coloridas e estilizadas, criadas por artistas brasileiros e internacionais, destacam a importância da preservação da onça-pintada e de seu habitat, especialmente na Amazônia, onde vive a maior população do felino.

Das 50 obras expostas, 38 foram customizadas por artistas paraenses, duas vieram do Maranhão e dez são reapresentações de edições anteriores em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Nova York, Cali e Paris onde o projeto integrou a programação dos Jogos Olímpicos de 2024.

A edição de Belém também valoriza o protagonismo feminino amazônico. As artistas e madrinhas Gaby Amarantos, Fafá de Belém e Isabelle Nogueira se unem à iniciativa para reforçar a mensagem de defesa da floresta e da biodiversidade.