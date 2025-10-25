SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) realiza neste domingo (26) a primeira fase de seu vestibular 2026, com aplicação das provas a partir das 9h. Os 61,7 mil candidatos disputam 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação.

O exame será aplicado em 31 cidades do estado de São Paulo e em seis capitais ?Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. A Comvest, comissão que organiza o vestibular, orienta que os participantes cheguem aos locais com antecedência e estejam nas salas até as 8h.

A primeira fase terá 72 questões objetivas de múltipla escolha e duração máxima de cinco horas. As perguntas abordam conteúdos de todas as áreas do ensino médio, incluindo português, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e inglês. O curso de medicina segue como o mais concorrido, com 242 candidatos por vaga.

A lista de leitura da Unicamp 2026 tem nove obras, entre livros, contos e músicas. A novidade é o livro "No seu Pescoço", de Chimamanda Ngozi Adichie, que entra no lugar de "Niketche", de Paulina Chiziane.

As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As avaliações específicas para cursos como artes cênicas, dança e arquitetura ocorrerão de 3 a 5 de dezembro. O resultado da primeira chamada será divulgado em 23 de janeiro de 2026.

*

QUAL A DURAÇÃO DA PROVA

Início às 9h e término às 14h (duração de 5 horas)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

É preciso levar o documento de identidade original indicado na inscrição. Sem ele, o candidato não poderá fazer a prova.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA

- Caneta preta de material transparente

- Lápis preto e borracha

- Régua e compasso

- Água, refrigerante, suco, doces, balas e alimentos leves

- Garrafa individual (será permitido beber água na sala)

- Roupas leves, como bermudas e camisetas

O QUE É PROIBIDO

- Celulares, relógios de qualquer tipo e fones de ouvido

- Calculadoras e outros aparelhos eletrônicos

- Bonés, chapéus e lapiseiras

- Corretivo líquido e caneta marca-texto

- Materiais estranhos à prova

A Comvest poderá submeter os candidatos a detectores de metais e aparelhos eletrônicos durante o exame.

COMO SERÁ A PROVA

A primeira fase tem 72 questões objetivas, divididas entre:

- 12 de Língua Portuguesa e Literatura

- 12 de Matemática

- 7 de História

- 7 de Geografia

- 7 de Física

- 7 de Química

- 7 de Biologia

- 7 de Inglês

- 3 de Filosofia

- 3 de Sociologia

QUAL É O CALENDÁRIO DO VESTIBULAR?

1ª fase: 26 de outubro

2ª fase: 30 de novembro e 1 de dezembro

Resultado ? 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026