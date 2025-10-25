RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Servidores do Hospital Santa Rita, de Vitória, apresentaram alterações sugestivas de pneumonia após uma contaminação generalizada no local. Ainda não se sabe o que causou a contaminação.

Ao menos 14 funcionários chegaram a ser internados na própria unidade, dois em UTI. A informação foi divulgada em comunicado nesta sexta-feira (24) pelo Hospital Santa Rita. Até a manhã deste sábado (25), três servidores continuavam internados na enfermaria e um na UTI. Quatro funcionários estão internados em outros hospitais, dois deles em UTI. O hospital afirma que não houve novas internações desde o dia 22 de outubro, e que os pacientes estão recebendo alta.

Suspeita de causa ambiental. O Hospital Santa Rita afirmou que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes aos dos funcionários, o que levantou a hipótese de que a contaminação tenha causa ambiental, o que está sendo investigado internamente. Os funcionários eram de uma área específica, que não foi detalhada.

Secretário de Saúde diz que investiga hipótese de contaminação por fungo e bactérias. A uma TV local, o secretário Tyago Ribeiro Hoffmann disse que a possibilidade de uma causa viral foi descartada, mas que os sintomas dos infectados se parecem com sintomas virais, como febre alta.

Hospital diz que reforçou protocolos assistenciais e de vigilância. Além disso, unidade afirma que adotou protocolos de controle de infecção hospitalar e que está em articulação com autoridades de vigilância sanitária e de saúde pública.

O UOL procurou a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

O Hospital Santa Rita atende via SUS e convênio. A unidade está funcionando normalmente.