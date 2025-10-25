BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 62 anos foi presa nesta sexta-feira (24) sob suspeita de matar o companheiro de 21 anos com golpes de faca e enterrar o corpo no quintal da casa onde moravam, no bairro Jardim Eldorado, em Bebedouro, no norte do estado de São Paulo.

A reportagem não conseguiu localizar neste sábado (25) a defesa da mulher, identificada como Jussara Luzia Fernandes. Ela trabalha como esteticista. A vítima é Alex Sandro da Silva Rocha.

Em depoimento, Jussara alegou que teria agido após sofrer agressões.

A GCM (Guarda Civil Municipal) disse que recebeu informações sobre um suposto caso de homicídio e ocultação de cadáver na sexta e foi até o imóvel com uma equipe da Polícia Civil.

"Durante as diligências, as equipes localizaram o corpo da vítima enterrado no quintal do imóvel. A princípio, a suspeita alegou que, após um desentendimento, foi agredida pelo companheiro e, ao se defender, desferiu golpes de tesoura que resultaram em sua morte. Em seguida, teria contratado uma terceira pessoa para cavar uma cova e ocultar o corpo", comunicou a GCM.

Em entrevista à imprensa, o secretário municipal de Segurança Pública, Rogério Valverde, disse que a mulher colocou uma cadeira de piscina em cima da terra remexida para tentar camuflar a situação. Os bombeiros começaram a escavação e, assim que o corpo foi encontrado, a perícia foi acionada, contou.

Em nota à Folha de S.Paulo, a Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo acrescentou que foram feitas buscas e apreendidos celulares, uma faca, um par de sandálias com manchas aparentemente de sangue, além de documentos da vítima e da investigada.

A pasta não informou quem era a pessoa que teria ajudado a mulher a abrir a cova e o que aconteceu com ela.

Presa em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Bebedouro.

O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Bebedouro.