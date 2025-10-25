SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher grávida de 39 semanas, aproximadamente nove meses, foi baleada no Rio e teve que passar por uma cirurgia ortopédica e por uma cesárea de emergência.

Mulher foi baleada no joelho enquanto circulava pelo bairro de Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para checar a entrada de uma vítima baleada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A PM afirma que não havia operação policial no momento em que a mulher foi baleada. A região vive uma disputa entre facções e milicianos pelo controle do território.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a mulher passou por uma cirurgia ortopédica, e que para segurança dela e do bebê foi feito o parto via cesariana. O quadro de saúde dos dois é estável, segundo a direção do Hospital Maternidade Leila Diniz, onde ela está internada.

Polícia Civil investiga. Segundo a corporação, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e encaminhado para a 32ª DP (Taquara). A vítima ainda será ouvida.