SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 38 foi preso na noite de sexta-feira (24) por suspeita de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, ocorrido em setembro em Praia Grande, litoral paulista.

Paulo Henrique Caetano Sales, conhecido como PH, foi preso no Jardim Shangrilá, periferia da zona sul de São Paulo. A reportagem não localizou a defesa do homem.

Segundo a investigação, ele é proprietário de um segundo imóvel em Praia Grande utilizado pelos criminosos para elaboração do plano que resultou no ataque a Ruy.

De acordo com a Polícia Civil, quando a casa foi descoberta PH foi ouvido e disse que aos investigadores que a residência havia sido alugada para um fim de semana. O celular dele foi apreendido. A análise encontrou conversas que indicaram que ele tinha conhecimento sobre a ocorrência que resultou na morte do delegado.

Ainda de acordo com a investigação, houve um disparo de arma de fogo no interior da residência, o que foi omitido por PH durante o interrogatório. Os policiais também apuraram que PH mantinha diálogo com Umberto Alberto Gomes, suspeito de envolvimento na morte de Ruy. Gomes foi morto em confronto com a polícia em São José dos Pinhais (PR).

A apuração da polícia aponta que PH é conhecido na região onde mora como Agiota. Ele não tem antecedentes criminais.

Até o momento nove suspeitos de envolvimento na morte de Ruy Ferraz Fontes foram presos. Dois continuam foragidos e um foi morto.

A Polícia Civil apura se a morte foi uma represália ao trabalho que Ruy vinha fazendo na prefeitura ?ele era secretário de Administração do município? ou se está ligada ao seu passado de atuação contra o crime organizado, quando foi o primeiro a investigar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Antes de PH a Polícia Civil de São Paulo prendeu na madrugada de terça-feira (21) José Nildo da Silva, 47, encontrado na cidade de Itanhaém, na Baixada Santista. O homem já tinha passagens por porte ilegal de arma e violência doméstica. As informações foram divulgadas por Artur Dian, delegado-geral de São Paulo. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.