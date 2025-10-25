PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Um dos principais telejornais da França abriu sua edição deste sábado (25) com o caso da brasileira Jhordana Dias, que acusa um homem de ter tentado estuprá-la em um trem de subúrbio de Paris na semana passada.

O jornal de 20 horas do canal France 2, um dos mais assistidos do país, destacou o que chamou de "ato de heroísmo" da diretora de escola Marguerite (o sobrenome foi preservado), que socorreu a brasileira e filmou parte da ocorrência, provocando a fuga do suspeito.

Um imigrante egípcio de 26 anos foi preso na sexta (24), acusado pelo crime. Ele teria sido reconhecido com base no vídeo feito por Marguerite e por imagens de câmeras de segurança.

Marguerite deu novos detalhes do incidente. Segundo ela, o homem queria "voltar e continuar a agredir a pobre jovem".

"Ouvi os gritos. Ela se debatendo, ele prendendo-a. Ele estava completamente deitado sobre ela, agredindo-a. Ela não conseguia se soltar das garras dele e, quando ele me ouviu, se levantou. E então, quando ele se levantou, ela conseguiu empurrá-lo e passar para chegar até mim. Eu pedi para ele não se aproximar e nos deixar em paz", contou a diretora de escola.

Na tarde deste sábado (25), Jhordana compareceu a uma delegacia da região parisiense com o irmão, Cícero, e o advogado brasileiro André Fernandes, que trabalha na França. Outras duas mulheres afirmaram à polícia ter sido vítimas do mesmo suspeito.

"Ainda é segredo de investigação, mas a polícia tem feito um excelente trabalho. Espero que nas próximas horas a gente possa ter a confirmação de que esse suposto agressor foi realmente pego pela polícia e não vai mais fazer mal a outras mulheres", disse o advogado em suas redes sociais.

Marguerite disse ter adquirido experiência em centros de abrigo para pessoas em situação de rua. "Estou acostumada com brutamontes", afirmou. "Se você demonstrar que está com medo, está tudo acabado. Poderia ter acabado muito mal para a jovem".

Jhordana também deu entrevista sobre o caso a outro canal de TV francês, M6.