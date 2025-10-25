SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará investiga um professor da rede pública de ensino suspeito de se masturbar dentro da sala de aula, na frente de alunos adolescentes, na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, em Fortaleza.

Docente foi filmado por estudantes enquanto supostamente se masturbava dentro da sala de aula na quinta-feira. Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, o professor é visto sentado à mesa de aula, de costas para a lousa e de frente para os alunos, com a cabeça baixa, enquanto olha para o celular e faz movimentos aparentemente obscenos.

Cena foi gravada por adolescente, que estava sentada de frente para o professor. A jovem mostrou as imagens para a mãe, que acionou a polícia e a direção da escola. Alguns pais chegaram a protestar na frente da unidade de ensino ontem.

Secretaria de Educação do Ceará disse que tomou conhecimento do vídeo e adotou as medidas cabíveis. Por meio de nota, a pasta explicou que o professor não é concursado, tinha contrato temporário para lecionar na unidade, mas que "foi afastado e será demitido".

Caso é apurado "de maneira eficiente e dentro da legalidade", afirmou a Secretaria. A pasta ressaltou que repudia "todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar" e que "orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais".

Secretaria disse ainda que a escola terá atendimento de psicologia e serviço social para atender os alunos. "A unidade de ensino também dispõe da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, implantada na rede pública estadual, em parceria com o Ministério Público. Tem a finalidade de reforçar o papel protetivo da escola e estreitar sua relação com a Rede de Proteção para fortalecer uma atuação protagonista da escola", completou.

Caso é investigado como assédio pela Polícia Civil do Ceará. O órgão disse que outras eventuais vítimas do professor devem procurar a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, responsável pelas investigações.

Como o professor não teve a identidade divulgada, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.