O programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, deste domingo (26) apresenta, às 12h30, uma entrevista especial com dois nomes talentosos da poesia contemporânea brasileira: Christóvam de Chevalier e Flávia Souza Lima.

Em bate-papo conduzido pela jornalista Katy Navarro, os convidados falam sobre seus livros mais recentes e sobre a força da poesia na trajetória literária e cultural que ambos constroem também como jornalistas e produtores culturais.

Christóvam de Chevalier, poeta e jornalista carioca, celebra 25 anos de uma carreira de sucesso com o lançamento de Da Lida do Tanto da Vida, o livro marca as bodas de prata literárias do autor.

Chevalier iniciou sua trajetória no Jornal do Brasil, trabalhando ao lado de grandes nomes e, desde então, colaborou com veículos como as revistas GQ e Joyce Pascowitch, no jornal O Globo, e diversos sites de cultura e literatura.

Entre suas obras lançadas estão Um Livro sem Título, No Escuro da Noite em Claro e Marulhos, Outros Barulhos e Alguns Silêncios.

Flávia Souza Lima, também jornalista e poeta, se formou em Jornalismo e Letras pela PUC-Rio, onde é pós-graduada em Escritas performáticas: invenção e procedimentos artísticos.

Com mais de três décadas de carreira na produção cultural, com larga experiência na área musical, Flávia transita entre diferentes expressões artísticas e a literatura ocupa um papel especial em sua trajetória.

Sua mais recente publicação é Borda: Mais Alguma Poesia.

Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura.

A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos.

As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos os episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.

A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas.

Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC.

O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Tags:

Christóvam de Chevalier | Conversa com o Autor | Flávia Souza Lim | Rádio MEC