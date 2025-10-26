KUALA LAMPUR, MALÁSIA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (26) a assinatura do acordo de paz entre o Camboja e a Tailândia. O presidente americano testemunhou a assinatura do documento, que ocorreu em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a tarde no horário local.

Os países tiveram um conflito nos últimos meses pela disputa de pontos não demarcados na fronteira terrestre entre os países, que remonta ao período de colonização francesa. O confronto causou a morte de dezenas de pessoas e forçou o deslocamento de cerca de 330 mil.

"Isso é animador, porque nós fizemos algo que muitos disseram que não podia ser feito e salvamos talvez milhões de vidas neste acordo", disse o presidente.

"Esse é um importante dia para todas as pessoas do sudeste asiático, na Ásia, onde assinamos um acordo histórico para terminar o conflito militar entre o Camboja e a Tailândia. Nós estamos muito honrados por estar envolvidos nisso."