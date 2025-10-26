Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (90 anos)

Nascimento do presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (80 anos)

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980

Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (70 anos)

Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (55 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil

Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava suas cenas animadas intituladas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris

Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936, de 28 de outubro de 1943, e Artigo 236º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284, de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros