SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump cogita atacar instalações na Venezuela, ato relembra Herzog após 50 anos e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (26).

Estados Unidos

Trump cogita atacar instalações e rotas ligadas a tráfico de cocaína na Venezuela, diz TV. Presidente dos EUA não descartou abordagem diplomática com a Venezuela, segundo a CNN.

Nobel

Conselho cancela evento paralelo à entrega do Nobel da Paz por discordar de prêmio a María Corina. Segundo Conselho Norueguês da Paz, alguns métodos da opositora venezuelana não estão em consonância com princípios da entidade.

Ditadura

Ato relembra Herzog após 50 anos, e religiosos exaltam resistência por democracia. Evento tem Catedral da Sé lotada e cobrança por justiça devido a mortos e desaparecidos na ditadura.

Mundo

Argentina renova parte do Congresso em eleições que definem futuro de Milei. Resultados vão definir força do mileísmo no Legislativo até 2027 em meio a menor fôlego na economia.

Esporte

João Fonseca vence espanhol e fará maior final da carreira até aqui. Na terra de Roger Federer, tenista de 19 anos derrota Jaume Munar por 2 sets a 0. Com a vitória, brasileiro terá, na próxima segunda-feira, seu melhor ranking.

Cotidiano

Polícia prende 9º suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado Ruy Ferraz, assassinado a tiros de fuzil em setembro. Homem é proprietário de imóvel em Praia Grande utilizado pelos criminosos no plano.

Ilustrada

Claudia Ohana faz topless e incentiva mulheres a fazer o autoexame das mamas. Ela compartilha mensagem de conscientização no Outubro Rosa e reforça a importância da prevenção contra o câncer.