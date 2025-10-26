SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apelidada de "Enem dos Professores", a Prova Nacional Docente será aplicada pela primeira vez neste domingo (26).

O exame foi lançadp pelo governo Lula (PT) dentro de um pacote de medidas para melhorar a qualidade da formação docente no país e, consequentemente, o aprendizado dos estudantes brasileiros.

Ao todo, 1.086.914 se inscreveram para participar da prova, que será aplicada pelo Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável por avaliações. Saiba mais a seguir.

O que é a prova?

Apelidada de Enem dos Professores, a Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores, do governo Lula.

Segundo o Ministério da Educação, as redes públicas de ensino poderão utilizar a prova como etapa única ou complementar em seus concursos públicos ou processos simplificados de contratação de professores.

A prova terá a mesma matriz de avaliação do Enade das Licenciaturas, que avalia concluintes de cursos de graduação na área.

A prova é obrigatória?

A prova não é obrigatória nem para os docentes nem para as redes de ensino. No entanto, já em sua primeira edição, o exame teve adesão de 22 estados e de 1.508 municípios do país.

A Prefeitura de São Paulo é uma das que anunciaram que vai usar a PND como uma das etapas de seleção para a contratação de novos docentes para as escolas do município.

Embora não seja um concurso público, seus resultados podem ser utilizados por estados e municípios como etapa única ou complementar em seus processos seletivos.

Qual é o objetivo?

Segundo o MEC, o exame visa avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas e auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes.

A prova vai servir como uma espécie de concurso unificado para todo o país, assim estados e municípios, que aderirem a ela podem economizar dinheiro por não precisar mais fazer seus próprios processos seletivos. Podem ainda usar a prova nacional como parte da seleção, como pretende o município de São Paulo.

Com a realização da prova, o MEC também busca estimular os estados e municípios a aumentar o número de professores contratados de forma efetiva. Hoje, mais da metade dos docentes das escolas estaduais do país são temporários.

Qual o horário da prova?

Abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início da realização da prova às 13h30, horário de Brasília. O término está marcado para as 19h.

Como é a prova?

A avaliação tem duas partes. A parte de formação geral docente tem 30 questões objetivas e uma questão discursiva. Nesta prova serão analisados analisada clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa.

Na segunda etapa, chamada de componente específico, existem 50 questões de múltipla escolha sobre a área de formação do participante.

Pedagogia lidera as inscrições, com 560.576 partcipantes.

Locais de prova e o que levar

O local de prova pode ser confirmado no Cartão de Confirmação de Inscrição disponível no site do Sistema PND, com login da plataforma Gov.br.

É obrigatória a identificação com o documento de identidade original com foto, na hora da avaliação.

Candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta, e celulares devem ser desligados.

