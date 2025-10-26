BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) investiga a origem de uma contaminação misteriosa que já atingiu 26 funcionários do Hospital Santa Rita, em Vitória. O surto levou 19 profissionais a serem internados, três deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Segundo o hospital, na manhã deste sábado (25), três colaboradores permaneciam internados na enfermaria e um na UTI local, além de outros quatro profissionais internados em diferentes instituições, sendo que dois deles em UTIs.

A infecção, que causa sintomas como febre, dor no corpo e falta de ar, ainda não teve a origem identificada. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-ES) analisa amostras de água, ar-condicionado, roupas de cama e superfícies da unidade.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, as equipes seguem mobilizadas para rastrear a fonte do problema. "Estamos trabalhando de forma conjunta com o hospital e outras instituições de saúde para entender o que provocou essa contaminação e garantir que novos casos sejam evitados", afirmou.

A hipótese de contaminação viral, segundo o Coordenador-Geral do Lacen-ES, Rodrigo Ribeiro, foi "praticamente descartada". Agora as principais suspeitas envolvem contaminação por bactéria ou fungo.

"Nós temos vários ensaios ainda em andamento, mas nós já começamos a descartar algumas possibilidades. Por exemplo, a tuberculose já está eliminada. Algumas bactérias mais comuns também já foram eliminadas. E agora a gente parte para outras abordagens tentando identificar a fonte dessa contaminação", explicou Ribeiro.

Além dos funcionários, a Sesa apura dez novos casos suspeitos entre pacientes e acompanhantes que apresentaram sintomas semelhantes. Dois estão internados em UTIs e oito em enfermarias.

Em nota publicada neste sábado, o Hospital Santa Rita disse manter seu compromisso "com a transparência, com o cuidado integral ao bem-estar de seus profissionais e com a adoção rigorosa dos protocolos de controle de infecção hospitalar".

A direção informou ainda que os atendimentos seguem normalmente. "Todos os serviços continuam em funcionamento, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em atendimento médico no Espírito Santo", declarou a instituição.