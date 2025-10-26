SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Servidor Público, comemorado oficial em 28 de outubro, foi antecipado para a segunda-feira (27). Com a alteração, haverá alteração no funcionamento de alguns serviços em São Paulo.

O rodízio municipal de veículos continua em vigência, e os carros e caminhões com placas final 1 e 2 não podem circular das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Os parques municipais ficaram abertos. Já os parques naturais e os viveiros municipais ficam fechados.

Os planetários municipais não terão atendimento ao público, com retorno das atividades regulares na terça-feira (28), conforme programação disponível no site da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

Segundo a SPTrans, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h. Os postos Jabaquara e Santana funcionarão normalmente e o posto central da SPTrans estará fechado.

A frota do sistema de transporte público municipal no feriado será de 12.089 veículos, o que corresponde a um dia útil.

Aulas das redes municipal e estadual estarão suspensas na segunda-feira. No entanto, os CEUs (Centros Educacionais Unificados) estarão abertos à população, funcionando das 8h às 18h, com atividades gratuitas de lazer, esportes e cultura em todas as regiões da cidade.

Funcionarão normalmente equipamentos de saúde como as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e as AMAs/UBSs (Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde) Integradas, das 7h às 19h. Nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação. As UBS (Unidades Básicas de Saúde) e Centros Especializados em Reabilitação estarão fechados.

As unidades Leste, Norte e Sul dos hospitais veterinários estarão abertas em horário normal, das 7h às 17h. A unidade Oeste permanecerá fechada nos dias 27 e 28.

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão programação normal na segunda-feira, ou seja, as linhas da CPTM e Metrô circularão no mesmo esquema de dias úteis.

Todas as unidades do Programa Bom Prato funcionarão normalmente durante o feriado no dia 27, assim como as 245 unidade do Poupatempo.

O Memorial da Resitência e a Pinacoteca abrem normalmente das 10h às 18h. Outros museus ficarão fechados.

Os parque urbanos estaduais estarão todos abertos, com exceção do Parque Ecológico do Guarapiranga e do Parque Várzea do Embu-Guaçu Professor Aziz Ab'Saber-que, como de costume, não abrem às segundas-feiras.