SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu no início da tarde deste domingo (26) em São Roque, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Uma delas se feriu.

Informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que a queda da aeronave ocorreu na estrada do Vinho, ponto turístico do município.

Segundo a imprensa local, o helicóptero realizava voos panorâmicos em São Roque antes de cair dentro do lago de um local de pesca.

Frequentadores do estabelecimento que assistiram à queda auxiliaram no resgate dos tripulantes, afirmou o jornal Correio do Interior.

Não há informações sobre as circunstâncias da acidente, cujas causas ainda serão investigadas. O local da queda ainda deve passar por perícia.

A estrada do Vinho é um ponto tradicional da região de São Roque, com roteiros turísticos da viticultura e vinícolas familiares.