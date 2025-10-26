SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ponte de madeira desabou durante a passagem de um caminhão, na sexta-feira, entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador, a 554 km de São Luís (MA).

Caminhão de carga fazia travessia pela estrutura de madeira, que fica sobre o Rio Alpercatas. Entretanto, a ponte não aguentou o peso, cedeu, e o veículo despencou na água.

Queda do caminhão foi registrada em vídeo por moradores. Nas imagens, é possível ver o colapso da estrutura e o exato momento em que o caminhão cai dentro do rio. Não há informações sobre o que ocorreu com a carga transportada.

Motorista foi resgatado e encaminhado a um hospital da região. O homem sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado. Ele não teve a identidade divulgada.

Nas redes sociais, moradores afirmam que a ponte já apresentava sinais de desgaste há alguns meses. Reclamações foram feitas às autoridades, mas nenhum reparo foi feito.

Após o acidente com o caminhão, a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão disse que fará uma nova ponte sobre o rio Alpercatas. A pasta também afirmou "lamentar o ocorrido" e ressaltou que "a empresa responsável pela construção da nova ponte já está com uma equipe no local para iniciar os serviços".