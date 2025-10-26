RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo caiu no rio Tocantins após apresentar problemas nos freios enquanto tentava embarcar em uma balsa na região da beira-rio, em Tocantinópolis (TO), na madrugada deste domingo (26).

Um dos motoristas, de 43 anos, que dormia no bagageiro no momento do acidente, ficou preso dentro do veículo e morreu. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado pelos bombeiros pela manhã.

O acidente aconteceu por volta da 0h20, na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que dá acesso à balsa. De acordo com a PM, o ônibus perdeu o controle ao apresentar falha nos freios, rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

O veículo transportava 48 passageiros e dois motoristas. Um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos tiveram ferimentos leves, e o outro motorista conseguiu escapar pelas janelas, também com lesões leves. Os demais passageiros foram retirados do ônibus com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa responsável pela balsa.

A Polícia Militar informou que isolou a área, prestou apoio às vítimas e acionou os bombeiros, a Polícia Civil e a perícia técnica para as providências necessárias. Os bombeiros, com apoio de uma empresa privada, realizam a retirada das bagagens do interior do veículo.

Segundo a PM, o gerente da empresa de transporte iniciou o processo para contratar um guincho e fazer a remoção do ônibus, que continua parcialmente submerso no rio.

A balsa envolvida no acidente foi levada até Porto Franco (MA), cidade vizinha a Tocantinópolis, onde passa por perícia e segue os protocolos exigidos pela Marinha.