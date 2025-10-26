SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge na tarde deste domingo (26) uma casa na rua Barão de Duprat, na Sé, região próxima ao Mercadão de São Paulo. Não houve vítimas.

Até por volta das 17h30 o combate às chamas estava em andamento, mas o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros.

O imóvel está situado ao lado de prédios e diversas casas geminadas, além de um amplo centro comercial. O local foi isolado.

Agentes com quem a Folha conversou disseram que havia produtos inflamáveis na residência, que funcionaria como depósito de um comércio local.

Nove viaturas foram destacadas para atender o caso. A última delas, um caminhão-tanque, chegou por volta das 17h.