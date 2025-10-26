SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 57 mil estudantes realizaram neste domingo (26) a primeira fase do vestibular da Unicamp 2026. Os candidatos tiveram que resolver 72 questões de múltipla escolha que abordaram conteúdos de todas as áreas do ensino médio, incluindo português, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e inglês.

O gabarito oficial será divulgado pela Comvest, comissão que organiza a prova, na próxima quarta-feira (29) semana. Até lá, você pode conferir a resolução feita por professores do grupo educacional Farias Brito, de Fortaleza.

Veja o gabarito extraoficial no link: https://comentario.fariasbrito.com.br/vest/index.php?vid=173

A prova da primeira fase pode ser consultada na página da Comvest: https://www.comvest.unicamp.br/

A lista de convocados para a segunda fase será divulgada no dia 24 de novembro, junto com os locais de prova e as notas de corte.

As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As avaliações específicas para cursos como artes cênicas, dança e arquitetura ocorrerão de 3 a 5 de dezembro. O resultado da primeira chamada será divulgado em 23 de janeiro de 2026.

Os professores do Farias Brito também comentaram os destaques da prova deste domingo. Confira no vídeo.