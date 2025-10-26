SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sueli Vieira dos Reis, 51, que foi resgatada pela filha de um apartamento em chamas, em Cascavel (PR), recebeu alta neste domingo. A filha dela segue hospitalizada.

Sueli passou dez dias internada no Hospital São Lucas. Em nota, a unidade informou que o quadro clínico dela evoluiu bem, ela está com quadro estável e continuará o tratamento de forma ambulatorial.

No período de internação, Sueli chegou a ficar na UTI. Ela teve queimaduras no rosto, nos braços e nas pernas.

Sueli foi salva pela filha, Juliane Vieira. Para salvar a mãe, a jovem precisou se pendurar no suporte de ar-condicionado do 13º andar do prédio onde morava.

Juliane segue hospitalizada em estado grave. Ela teve 63% do corpo queimado e está internada no Hospital Universitário de Londrina, referência no tratamento de queimaduras no Paraná.

Nesta semana, o quadro clínico de Juliane evoluiu para uma "pequena melhora". Entretanto, ela segue instável, intubada e sedada.

RELEMBRE O CASO

Juliane teve mais da metade do corpo queimado após salvar a família de um incêndio no dia 15 de outubro. O fogo atingiu o apartamento da família dela, que fica localizado no 13º andar de um prédio em Cascavel.

Ela se pendurou no suporte de um ar-condicionado para salvar a família. Depois de ajudar os familiares, Juliane foi resgatada pelos bombeiros.

Outra mulher que morava no apartamento, mãe da criança de 4 anos, não estava no local na hora do incêndio. Um cachorro da família também conseguiu escapar das chamas.

Causa do incêndio é investigada. De acordo com os bombeiros, o foco inicial das chamas foi próximo à entrada do apartamento, onde ficava um ambiente conjugado que servia de cozinha e sala de jantar.

Apartamento ficou totalmente destruído. Polícia Civil do Paraná disse aguardar laudo pericial, mas não há indícios de incêndio criminoso.

QUEM É JULIANE

Juliane Vieira tem 28 anos. Ela é descrita por amigos nas redes como uma mulher disciplinada, reservada e acostumada a superar desafios.

Ela mantinha vida ativa com atividade físicas. Em seu perfil no TikTok, compartilha treinos de crossfit e momentos de lazer, com postagens que refletem cuidado com a saúde e gosto por atividades ao ar livre. Nas publicações, misturava fotos de treinos com mensagens de fé e superação, que agora têm sido retomadas por amigos e admiradores como símbolo da força demonstrada no resgate da família.

É formada em direito. Juliane atuou como assistente da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Ela foi exonerada do cargo em 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.