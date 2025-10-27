(FOLHAPRESS) - Milei sai fortalecido das urnas nas legislativas, Lula e Trump discutem tarifas e mediação de conflitos e outras notícias para começar esta segunda-feira (27).

ARGENTINA

Milei obtém vitória surpreendente em eleição para Câmara, e governo leva província de Buenos Aires, bastião peronista. Presidente argentino vai além da conquista de um terço da Casa e ganha estabilidade no Legislativo.

BOLSONARO

'Em três reuniões comigo você vai perceber que o Bolsonaro era nada', teria dito Lula a Trump.

BRASIL - EUA

Petista teria dito a Trump que Brasil e EUA podem 'resolver' guerra da Ucrânia.

VENEZUELA

Navio de guerra dos EUA chega a Trinidad e Tobago em meio a tensão crescente com Venezuela.

ELETRONUCLEAR

Eletronuclear pede ajuda de R$ 1,4 bi ao governo Lula para evitar 'colapso financeiro'.

ECONOMIA

Campos Neto propõe tributação mínima de 17,5% para instituições financeiras.

AMBIENTE

Congresso destina mais emendas para castrar pets do que para ambiente, inclusive na Amazônia.

AMBIENTE 2

Deputado de SP vira campeão de emenda para pasta ambiental turbinando ONG de castração de pets.

NOBEL

Para Nobel de Economia, mundo precisa pagar para restaurar e preservar floresta amazônica.

TÊNIS

João Fonseca supera espanhol, é campeão na Suíça e fura o top 30.

CELEBRIDADES

Katy Perry e Justin Trudeau são fotografados de mãos dadas em primeira aparição pública juntos.

ACIDENTE

Helicóptero cai em lago de pesca no interior de SP.

JORNALISMO

Praça Vladimir Herzog recebe calçadão com homenagem a jornalistas por serviços à democracia.

CINEMA

Fernanda Torres aparece com novo visual em primeiro dia de gravações de 'Os Corretores'.