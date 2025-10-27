SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana começa com uma mudança significativa no tempo na capital paulista e em grande parte do estado de São Paulo.

Após dias de forte calor e baixa umidade, a segunda-feira (27) traz a instabilidade de volta, com previsão de céu nublado e temperaturas mais amenas.

Na cidade de São Paulo, o dia será marcado por mínimas em torno de 18°C e máximas que não devem ultrapassar os 27°C.

A umidade relativa do ar sobe consideravelmente, e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) prevê pancadas isoladas de chuva, especialmente nos períodos da tarde e noite.

Em contraste com os dias de forte calor do fim de semana, quando os menores índices de umidade ficaram em torno de 25%, esses parâmetro ficará entre 42% e 95% neste início de semana, o que representa uma melhoria na qualidade do ar.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforça a atenção para o estado, emitindo alertas de perigo potencial de chuvas intensas em algumas regiões até o início da manhã desta segunda-feira.

A tendência de tempo mais frio e úmido se mantém nesta terça (28). Na capital, o dia terá predomínio de muitas nuvens com poucas aberturas de sol.

As temperaturas permanecem baixas para o período, com mínima de 17°C e máxima de apenas 21°C. A chance de chuva se concentra em forma de chuvisco, principalmente na madrugada e na manhã, mas há possibilidade de pancadas isoladas à tarde e à noite.

Para a quarta-feira (29), a massa de ar mais frio começa a se afastar, permitindo uma elevação nas temperaturas. O dia ainda será de muitas nuvens, mas com maiores períodos de sol.

Os termômetros em São Paulo devem variar entre 14°C e 25°C, e a chance de garoa ou chuva leve volta a surgir no final da tarde, com o aumento da nebulosidade.

Em nível nacional, o Inmet aponta que as instabilidades que afetaram o Sul do país recentemente estão se deslocando e devem provocar temporais e chuvas significativas em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste nesta semana.

É fundamental que a população dessas regiões se mantenha atenta aos avisos e alertas meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais.