SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final de preparação para o Enem e os vestibulares principais do país, instituições de ensino têm se preparado para oferecer revisões gratuitas, tanto online quanto presenciais, com foco nas provas.

Pensando nisso, a reportagem reuniu uma lista de instituições que realizarão aulões gratuitos para o Enem e também para vestibulares como o da Fuvest.

CURSO ANGLO

O Curso Anglo promoverá uma série de aulões voltados para os vestibulares da Unesp, Fuvest e para o Enem. As revisões serão ministradas pelos professores do Curso de forma online e terão, em média, sete horas de duração, com oito aulas durante esse período.

Os interessados devem se inscrever no site oficial do Curso Anglo e preencher as informações solicitadas no formulário.

- Aulão Unesp: dia 1º de novembro, das 8h às 15h40

- Aulões do Enem: dias 8 e 15 de novembro, das 8h às 15h40

- Aulão Fuvest: dia 22 de novembro, das 8h às 15h40

CRUZEIRO DO SUL

O grupo Cruzeiro do Sul Educacional lançará, no próximo dia 1º de novembro, uma plataforma de revisão voltada para o Enem. Chamada de "Aulões com as estrelas", a iniciativa contará com aulas gravadas das principais disciplinas do exame nacional, como português, redação, matemática, química e história.

As aulas terão como foco a revisão de conteúdos e também dará dicas práticas para otimizar o tempo de estudo e aprimorar a estratégia para a prova.

Os interessados em participar deverão se inscrever no site oficial do 'Aulões das Estrelas', preenchendo o cadastro solicitado no momento da inscrição.

COC

O COC promoverá um aulão intitulado de "Jornada Vestibulares 2025". A iniciativa faz parte de uma série de ações visando a revisão de conteúdo para o Enem. No dia 29 de novembro, das 10h às 11h30, a instituição realizará um aulão online de atualidades e repertório.

O aulão será conduzido pelos professores da instituição, que irão abordar repertório crítico e orientações estratégicas para os estudantes alcançarem a nota máxima no exame.

Além disso, o COC também preparou uma série de vídeos com dicas práticas sobre os principais temas tratados pelo Enem. Os conteúdos e o aulão estão presentes no canal oficial da instituição no YouTube e também no site da instituição.

FARIAS BRITO

O Farias Brito, por meio da plataforma FB online, realizará dois aulões gratuitos voltados aos candidatos do Enem. Chamado de "Enem, a última tarefa", os estudantes que se inscreverem nos aulões terão acesso a dois dias de revisão, abordando os principais temas de cada área de conhecimento do exame nacional.

Além disso, os participantes também terão acesso a uma lista de exercícios com os temas que mais caem na prova e também um guia prático para os dois dias.

Os aulões serão realizados nos dias 8 e 15 de novembro, a partir das 9h da manhã, e serão transmitidas online. Para se inscrever, os interessados devem acessar a página oficial do aulão e cadastrar um email pessoal.

POLIEDRO CURSO

O Poliedro Curso também promoverá uma série de aulões nas próximas semanas. A instituição oferecerá revisões voltadas para os vestibulares da Unicamp e Fuvest, além do Enem.

No caso Poliedro, os estudantes poderão participar dos aulões de maneira presencial em uma das unidades da instituição e também online.

O aulão voltado para o Enem será no dia 7 de novembro, na unidade Paraíso, em São Paulo. A revisão terá como foco os conteúdos do primeiro dia do exame.

Já no dia 14 de novembro, na unidade Vila Mariana, também na capital paulista, o aulão terá matérias do segundo dia de provas. As aulas começarão às 14h e terminarão às 18h, e também terá transmissão online.

O terceiro aulão será realizado com o foco para a Fuvest. A revisão será no dia 22 de novembro, das 14h às 18h, no Poliedro Curso São José dos Campos.

Para se inscrever, os participantes devem acessar o site da instituição e preencher o formulário solicitado. O link com a transmissão online será enviado para o email cadastro.

PROFESSOR FERRETTO

A plataforma Professor Ferretto também realizará uma revisão do conteúdo focado para o Enem. As transmissões acontecerão entre os dias 3 a 6 e 10 a 13 de novembro no canal oficial da instituição no YouTube.

Nos dias 3 a 6 de novembro, a revisão abordará conteúdos das áreas de linguagens e ciências humanas. E, nos dias 10 a 13 de novembro, o foco será nas matérias de ciência da natureza e matemática.

Os professores da plataforma reuniram os principais pontos que devem ser priorizados pelos estudantes na hora da revisão.

TIKTOK

O TikTok anunciou na última quarta-feira (22) a realização de dois aulões gratuitos com foco no Enem 2025. As revisões serão dadas tanto de forma presencial, em salas de cinema, quanto online, por meio de transmissão na própria rede social.

Os eventos acontecerão nos dias 1º e 2 de novembro, em 32 cidades de todo o país. No primeiro dia, as aulas serão focadas nas áreas de ciências humanas (história e geografia) e linguagens (português e redação). Já no segundo, o conteúdo será voltado para as matérias de ciências da natureza (química, biologia e física) e matemática.

Ao todo, serão disponibilizados 14.750 ingressos gratuitos em cada um dos dias do evento. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da plataforma Sympla, onde será possível retirar até dois ingressos por CPF. Os estudantes podem escolher participar de um ou dos dois dias de aulas.

Quem não conseguir ir aos cinemas poderá acompanhar os aulões ao vivo pelo perfil oficial do TikTok Brasil.

A iniciativa tem curadoria pedagógica da professora Ana Carlota, coordenadora pedagógica do Colégio São Luís e do Instituto Omunga, e apoio do Curso Anglo, que também oferecerá 20 mil bolsas integrais para um curso online de revisão para o Enem.