SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 60 anos foi morta na madrugada desta segunda-feira (27) durante o confronto entre duas facções criminosas em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro.

Vítima teve a casa invadida por criminosos e foi feita de refém. Identificada como Marli Macedo dos Santos, 60, a mulher foi baleada na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O confronto começou quando bandidos do Complexo do Chapadão, ligados ao CV (Comando Vermelho), o Complexo da Pedreira, dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

Bandidos tentaram se esconder na casa da idosa. Segundo a Polícia Militar, criminosos do CV invadiram a casa de Marli e ficaram encurralados, no Complexo da Pedreira. O imóvel foi cercado por integrantes do TCP, e houve troca de tiros entre os integrantes das duas facções. Além da idosa, outras pessoas estavam na casa, mas não se feriram.

PM afirma que conseguiu negociar a rendição dos criminosos do CV. Agentes da Polícia Militar do 41ºBPM foram acionados para o local e negociaram com os suspeitos. Dois homens armados com dois fuzis se entregaram e foram presos.

Grupos criminosos rivais estariam em confronto armado por disputa territorial na região. Ainda segundo a PM, três suspeitos que teriam atirado na polícia foram atingidos e socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Um deles não resistiu.

Outros cinco fuzis, uma granada e munições foram apreendidos. Seis carros também foram recuperados, disse a PM.

Situação está normalizada na manhã desta segunda, afirmou a PM. O comandante do 41º BPM, tenente-coronel Leandro Maia, esclareceu que os ônibus circulam normalmente nas vias de acesso às duas comunidades. Em entrevista à TV Globo, Maia disse que a PM realiza operações diárias para evitar conflitos como o que começou na noite de domingo. "A tomada de territórios para eles é importante. Há uma cultura de desordem, de impunidade por parte deles. Eles são soltos e voltam a cometer crimes".