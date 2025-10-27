SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que sua filha mais velha, Letícia Firmo, "foi roubada em São Paulo", no último final de semana.

Segundo Michelle, Letícia "está bem". A enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 22 anos e mora em Brasília. Também de acordo com a mãe, a jovem já voltou para casa.

"Apenas levaram o celular", completou a ex-primeira-dama. Em story publicado ontem no Instagram, Michelle aproveitou para alertar seus contatos sobre possíveis fraudes usando o aparelho.

Minha filha Letícia foi roubada em São Paulo. Graças a Deus, está bem e já chegou em Brasília. Apenas levaram o celular.

"Caso recebam alguma mensagem pedindo dinheiro ou qualquer tipo de ajuda, desconsiderem e não respondam", escreveu Michelle no Instagram.

Não há informações sobre se foi aberto boletim de ocorrência. A reportagem entrou em contato com a assessoria da ex-primeira-dama, mas não teve resposta até a publicação deste texto.