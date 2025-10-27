SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (27) em troca de tiros com a Polícia Militar, ao supostamente ter reagido a abordagem dos policiais na rodovia dos Imigrantes, em Diadema, na Grande São Paulo. Nenhum PM ficou ferido na ação.

O caso ocorreu no km 19 da rodovia, no bairro Serraria, no sentido da capital, por volta de 1h. Os agentes do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) estavam em patrulhamento quando viram dois homens em uma mureta perto da rodovia.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos atiraram contra a equipe e fugiram para uma área de mata.

Durante as buscas, os policiais localizaram um dos homens, que estava armado. Segundo relato dos policiais, houve nova troca de tiros e o suspeito foi atingido e morreu no local. O segundo suspeito conseguiu escapar.

A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema.