RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um influenciador foi morto a tiros em Brejo Santo, no interior do Ceará, na noite deste domingo (26).
Gefferson William dos Santos, 33, conhecido como Rei do Fuá, chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem em uma moto, que fez os disparos. Ele morreu no local.
Gefferson costumava publicar vídeos nas redes sociais com críticas políticos e empresários de Brejo Santo (a 499 quilômetros de Fortaleza), na região do Cariri. Ele tinha cerca de 20 mil seguidores no Instagram.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ele tinha antecedentes criminais ?seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia.
De acordo com a pasta, a Polícia Civil investiga o caso. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e se deslocaram até o local do crime.