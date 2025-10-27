PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina apura a intoxicação de 11 pessoas que trabalham em um pronto-socorro em Santa Cecília, na região central do estado, após o consumo de refrigerante. O caso aconteceu na terça-feira (21).

De acordo com as investigações, todas as pessoas consumiram a bebida, que estava em uma garrafa de dois litros deixada no local pela tia de um homem que trabalhava no Pronto-Socorro Central. Ele foi afastado após ser alvo de denúncias de importunação sexual.

Ambos estão presos desde quinta-feira (23). As defesas não foram localizadas.

Os funcionários apresentaram vômitos, tontura, sonolência, dificuldade para falar e foram encaminhados para atendimento. Oito deles precisaram ser internados e tiveram alta no sábado (25), segundo a Secretaria da Saúde do município.

Restos de alimentos e bebidas consumidos na ocasião foram encaminhados para a Polícia Científica catarinense, que vai elaborar o laudo pericial.

O suposto caso de importunação que motivou o afastamento foi registrado em boletim de ocorrência no último dia 8.