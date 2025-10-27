SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Qual é o feminino de pavão? E o feminino de hipopótamo? Quando se trata do gênero do substantivo, alguns nomes de animais são bem diferentes do que muita gente imagina.

Há casos em que basta trocar o "o" por "a", mas há outros bem curiosos. Em relação ao reino animal, há basicamente duas regras:

Substantivo biforme: possui duas formas diferentes para indicar o gênero masculino e o feminino.

Substantivo epiceno: apresenta apenas um gênero gramatical para designar os dois sexos dos animais. "Para designar o gênero, junta-se ao substantivo as palavras macho ou fêmea", revela o Museu da Língua Portuguesa.

EXEMPLOS DE SUBSTANTIVOS BIFORMES

Pavão é um caso clássico. O feminino correto é "pavoa", pois o substantivo "pavão" é biforme. Portanto, não se usa "pavão-fêmea". Em uma frase, você pode usar: "A pavoa tem penas discretas".

Outros exemplos: corvo - corva; leão - leoa; tigre - tigresa; pato - pata; lobo - loba.

Vale destacar que, em alguns casos específicos, acontece a alteração completa da palavra do masculino para o feminino. Cachorro, por exemplo, é cadela. Para cavalo, é égua. Para veado, é corça ou cerva.

EXEMPLOS DE SUBSTANTIVOS EPICENOS

O gênero de hipopótamo sempre confunde, mas trata-se de um substantivo epiceno. O correto é "hipopótamo-fêmea". A forma "hipopótama" não existe. Para aplicar em uma frase, você pode usar: "O hipopótamo-fêmea está nadando no rio".

Jacaré, tatu e peixe são outros exemplos comuns de substantivos epicenos. O correto é, respectivamente, jacaré-fêmea, tatu-fêmea e peixe-fêmea.

Outros exemplos: urubu-fêmea, águia-fêmea, gavião-fêmea, sabiá-fêmea.