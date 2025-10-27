Em nota, a empresa concessionária informou que a Linha 2 operou temporariamente entre os bairros de Pavuna e Estácio, na zona norte da capital fluminense, com transferência entre as linhas 1 e 2 sendo feita na estação Estácio, em função da ocorrência operacional.

Por volta das 9h40 iniciou o processo de normalização. A ocorrência durou cerca de uma hora.

A respeito do tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (27), em Costa Barros, também na zona norte do Rio, o metrô informou que não houve impacto nas estações da Linha 2.

