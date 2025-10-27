SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia de São Vicente, no litoral de São Paulo, investiga a morte de uma mulher de 32 anos que passou mal após consumir bebida alcoólica. Ela apresentou sintomas como vômitos e dor abdominal no domingo (26), dia seguinte após ter ingerido álcool em um bar do município.

Embora os sintomas relatados sejam os mesmos de uma intoxicação por metanol, a causa da morte ainda não foi confirmada. O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) analisa o caso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a tia da vítima compareceu à delegacia e relatou que a sobrinha havia passado mal. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, mas já chegou ao hospital sem sinais vitais.

O Bar 75, onde a vítima esteve, recebeu fiscalização da Vigilância Sanitária e, após a visita, foi fechado. Segundo a Prefeitura de São Vicente, foi constatado que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento.

"Com o apoio da Polícia Civil, foram recolhidas garrafas de bebidas lacradas e abertas, que serão encaminhadas para análises laboratoriais", diz a prefeitura, em nota.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Bar 75 diz que mantém rigorosos padrões de qualidade.

"Nossas bebidas são provenientes de fornecedores regularizados e constantemente fiscalizados pela Vigilância Sanitária", afirma. "O estabelecimento permanece à disposição da autoridades competentes, colaborando integralmente com a prefeitura e a Polícia Civil para o pleno esclarecimento dos fatos."

A crise do metanol completou um mês nesta segunda-feira (26) sem uma conclusão da polícia sobre o que, afinal, está por trás da adulteração de bebidas alcoólicas com a substância.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 15 mortes foram confirmadas no Brasil no total, sendo nove em São Paulo, três em Pernambuco e três no Paraná. O estado de São Paulo tem 44 casos confirmados e 14 em investigação.