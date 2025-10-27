Segundo informações da Cetesb, técnicos da agência ambiental estiveram visitando o local no final de semana e constataram que houve o rompimento de uma tubulação de uma usina de álcool e açúcar instalada na cidade, o que poderia ter provocado o lançamento de vinhaça, que é o resíduo líquido que sobra do processo de destilação de cana-de-açúcar.

Para confirmar a causa da contaminação, os técnicos coletaram água do rio e levaram para análise em laboratório.

Por meio de nota, a usina COFCO International, suspeita do vazamento, informou que o rompimento de uma adutora, ocorrido na última sexta-feira (24) foi imediatamente contido pela equipe da empresa e não pode ser apontado como causa da mortandade de peixes que vem ocorrendo desde o dia 15 de outubro no rio São José dos Dourados.

A mortandade dos peixes ocorre a poucos dias do início da piracema, que é o período mais importante para a reprodução dos peixes, quando eles de deslocam para as nascentes para desovar. No estado de São Paulo, a piracema ocorre a partir do dia 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro do próximo ano. Nesse período há restrições para a pesca.

Tags:

Meridian | morte de peixes | rio São José dos Dourados