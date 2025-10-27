SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante por atropelar e agredir um empresário em Itaiópolis, na região norte de Santa Catarina. Toda a cena ocorreu em frente a uma equipe da Polícia Militar.

Empresário, 53, foi agredido no momento em que registrava um boletim de ocorrência contra o filho da agressora. O adolescente de 16 anos teria ameaçado incendiar uma loja da vítima após uma discussão, segundo a PM. O motivo da primeira briga, no entanto, não foi divulgado.

Policiais registravam o boletim de ocorrência quando a mulher, 44, atropelou a vítima. Ela dirigia uma BMW e aumentou a velocidade do veículo ao se aproximar do homem, que foi arremessado e caiu no chão com o impacto.

Na sequência, ela desceu do carro e passou a agredi-lo com um bastão de madeira. O marido dela estava no carro, no banco do passageiro, e não participou diretamente das agressões.

Militares tentaram conter a mulher, que também ameaçou um policial com o bastão. Instantes depois, ela foi contida, imobilizada e algemada. Ela sofreu uma fratura no dedo, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, para a delegacia Regional de Mafra.

Empresário sofreu ferimento na cabeça, no rosto e nas pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Mulher vai responder por tentativa de homicídio. Ela também não tinha autorização para dirigir. A Justiça de Santa Catarina converteu a prisão da agressora para preventiva. Como ela não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.