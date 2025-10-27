SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As novas diretrizes da AHA (American Heart Association) de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares foram lançadas em outubro. As principais mudanças estão na forma de atuar em casos de engasgo em crianças e em adultos.

As orientações foram publicadas na revista Circulation e devem ser seguidas mundialmente, inclusive no Brasil, afirma Agnaldo Piscopo, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

A principal alteração na diretriz de 2025 para adultos e crianças em caso de obstrução de via aérea por corpo estranho foi a adoção da sequência alternada, que prioriza os golpes nas costas (tapas nas costas), em vez de apenas a compressão abdominal, conhecida como manobra de Heimlich.

Agora, devem ser realizados antes ciclos repetidos de cinco golpes nas costas, entre as escápulas, seguidos de cinco compressões abdominais até que o objeto seja expelido, com a cabeça da vítima inclinada para baixo.

A diretriz foi alterada após estudos mostrarem que os golpes nas costas foram associados a melhores taxas de alívio da obstrução, pois podem deslocar o objeto antes das compressões abdominais.

Caso a pessoa fique inconsciente, deve ser então iniciada a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do serviço médico avançado.

Para os bebês, as compressões abdominais não são recomendadas, devido ao potencial de causar lesões nos órgãos abdominais. Nesse público, recomenda-se executar compressões torácicas com a técnica da base da mão, em vez da tradicional técnica com dois dedos.

Para bebês, os socorristas devem comprimir o esterno usando a base de uma das mãos ou a técnica dos dois polegares-mãos circundando o tórax. A técnica de dois polegares é considerada superior para alcançar a profundidade adequada em estudos de simulação.

Piscopo destaca ainda que a técnica de desobstrução de engasgamento em bebês é apenas para sólidos.

"A criança que engasga com leite não deve ter a cabeça inclinada e bater nas costas. Deve-se colocar a criança na altura dos olhos, ver se ela chora e estimular as costas cinco vezes", afirma.

A nova diretriz também reforça que as políticas de ensino para leigos aprenderem a ressuscitação deve começar nas escolas. "As compressões toráxicas feitas por leigos aumentam a chance de sobrevida, assim como o uso do desfibrilador. Quanto mais rápido chegar com o aparelho para dar o choque no paciente, melhor a chance de sobrevivência", diz.