RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Funcionárias de uma escola municipal no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, foram presas na última sexta-feira (24) suspeitas de furtar alimentos da merenda e materiais de limpeza da unidade. Um vigilante de rua também foi detido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o caso ocorreu na Escola Municipal Mário Faccini. Duas funcionárias da limpeza e duas da cozinha foram flagradas escondendo alimentos e produtos de limpeza em sacos plásticos, simulando o descarte de lixo. Os itens eram entregues a um vigia de um condomínio vizinho, que recebia o material na guarita.

Os nomes dos presos não foram divulgados.

Imagens de câmeras de segurança mostram três mulheres com uniforme da prefeitura retirando sacos de lixo do colégio. Um homem de camisa amarela, identificado como o vigilante, aparece ajudando a descarregar o carrinho repleto de bolsas plásticas e levando parte delas.

Segundo a secretaria, o grupo desviava alimentos frescos e dentro da validade, como frutas, legumes, leite em pó, farinha e molho de tomate próprios para consumo, além de produtos de limpeza.

O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, afirmou ter recebido a denúncia e ido pessoalmente à escola para apurar o caso. No local, ele encontrou novos alimentos e produtos preparados para desvio.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as suspeitas e o vigia à 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), onde o caso foi registrado.

Segundo a Polícia Civil, três funcionárias terceirizadas e o homem foram autuados em flagrante por furto no interior de estabelecimento de ensino. O caso foi enviado à Justiça.

Ferreirinha classificou o episódio como revoltante e disse ter determinado às empresas terceirizadas a demissão por justa causa das funcionárias envolvidas. "Muitos dos nossos alunos têm na escola a única refeição completa do dia e alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa. Na Prefeitura do Rio a tolerância é zero para roubo de merenda", afirmou o secretário.

A Secretaria de Educação disse que acompanha o caso e reforçou o compromisso com a transparência e o uso correto dos recursos destinados à alimentação escolar.