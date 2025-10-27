SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-auditor fiscal Arnaldo Augusto Pereira, que admitiu ter pago R$ 45 mil por um atestado de óbito, foi transferido nesta segunda-feira (27) para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia.

Arnaldo estava preso em uma delegacia. Informação foi confirmada à reportagem pelo advogado Eduardo Maurício.

Defesa recorre da prisão em três processos. Eduardo disse que apresentou recurso em Mucuri, onde o ex-auditor foi localizado pelas autoridades; São Paulo; e no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que também pediu a prisão preventiva dele na semana passada e suspendeu a extinção de punibilidade pela condenação de 2019, já que Arnaldo está vivo.

Ex-auditor é presumido inocente, diz advogado. "Tudo [recursos apresentados] pendente de análise do Judiciário, sendo que o ex-auditor fiscal é presumido inocente em todos os procedimentos, em que nenhum transitou em julgado", afirmou à reportagem.

ENTENDA O CASO

Pereira pagou em dinheiro por um atestado de óbito emitido por um cartório, segundo o Fantástico, da TV Globo. Segundo ele, um email foi criado na conta da esposa, que não sabe que ele está morto.

Para conseguir o atestado, ele diz ter viajado cerca de 13 horas de Mucuri até Salvador. "Eu tive contato com uma pessoa que vende esse tipo de documento", disse ele ao programa.

O ex-auditor afirmou que tomou uma "atitude de desespero" para não ser condenado em definitivo. "Quando você toma uma atitude de desespero, você não consegue pensar racionalmente."

Em 2019, ele foi condenado a 18 anos de prisão por envolvimento na Máfia do ISS, que desviou mais de R$ 500 milhões da prefeitura paulista. Oficial do cartório que emitiu a certidão de óbito afirmou que a documentação enviada do hospital parecia legal.