SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro realiza nesta terça-feira (28) a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança estaduais contra o Comando Vermelho.

Policiais civis e militares estão nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, para cumprir mandados de busca e apreensão.

No início da manhã, dois homens foram presos e um fuzil foi apreendido na rua Uranos, na entrada dos policiais nos complexos.

"A operação visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho e capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados", diz nota divulgada pelo governo do estado.

O Ministério Público também participa da ação.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a expansão do Comando Vermelho foi investigada durante um ano.

Por parte da Polícia Civil, participam da operação agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), delegacias especializadas, distritais e o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e Subsecretaria de Inteligência. Da Polícia Militar participam o COE (Comando de Operações Especiais) e unidades da capital e da região metropolitana.

Drones, dois helicópteros, 32 veículos blindados terrestres e 12 veículos de demolição, além de ambulâncias, estão entre os equipamentos utilizados pelos policiais.

Moradores dos complexos do Alemão e da Penha relatam tiroteios e dificuldade para sair de casa desde o início da manhã.