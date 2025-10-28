SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para São Paulo nesta terça-feira (28) indica possibilidade de chuva em todo o estado, além de ventos que podem chegar a 100 km/h em alguns municípios, principalmente no oeste paulista.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para o estado. Todo o litoral e regiões, como a metropolitana de São Paulo, por exemplo, estão no padrão amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas.

Na Grande São Paulo, o dia tende a ser marcado por nebulosidade e pancadas de chuva.

Na capital paulista, a temperatura prevista deve oscilar entre 17°C e 25°C. O risco de falta de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos é considerado baixo.

Regiões como São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, entretanto, estão com alerta laranja, de perigo, que prevê chuvas de até 100 mm ao dia e ventos que podem atingir 100 km/h. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A instabilidade na região Sudeste deverá ser provocada por uma área de baixa pressão atmosférica e pela passagem de uma frente fria.

A Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, indicam temperaturas semelhantes, com pequenas variações. Os dois órgãos preveem mínima de 17°C e máxima entre 22°C e 23°C, entre 13h e 15h.

Ambos também apontam chuva a partir do início da tarde, se estendendo até à noite.

Na quarta-feira (29), o tempo segue instável, com nebulosidade e chuvas intermitentes, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia, afirma o CGE.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas que podem variar de 17°C a 23°C nesta terça-feira.

No litoral norte, a mínima tende a ser de 16°C e a máxima, de 23°C. No Vale do Ribeira, a variação prevista é de 19°C a 25°C.

VEJA TEMPERATURAS PREVISTAS PARA OUTRAS REGIÕES DE SÃO PAULO

- Campos de Jordão: 14°C - 23°C

- Vale do Paraíba: 17°C - 37°C

- Campinas: 19°C - 30°C

- Sorocaba: 18°C -27°C

- Presidente Prudente: 21°C -30°C

- Marília: 19°C -31°C

- Bauru: 20°C - 31°C

- Araraquara: 19°C -32°C

- Araçatuba: 21°C - 33°C

- São José do Rio Preto: 21°C -34°C

- Franca: 21°C -34°C

- Barretos: 22°C -36°C

- Ribeirão Preto: 20°C -35°C