SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro realiza nesta terça-feira (28) a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança estaduais contra a expansão territorial do Comando Vermelho.

Policiais civis e militares estão nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, para cumprir mandados de busca e apreensão e capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

No início da manhã, dois homens foram presos e um fuzil foi apreendido na rua Uranos, na entrada dos policiais nos complexos.

Os policiais tentam cumprir 69 mandados de prisão em 180 endereços. A operação já prendeu 14 pessoas. Duas pessoas foram mortas em confrontos.

Segundo o governo do estado, criminosos usaram drones para lançar bombas contra as equipes policiais no Complexo da Penha.

Diversas barricadas foram colocadas nas vias pelos criminosos para impedir a entrada das forças policiais.

"A operação visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho e capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados", diz nota divulgada pelo governo do estado.

O Ministério Público também participa da ação.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a expansão do Comando Vermelho foi investigada durante um ano.

Por parte da Polícia Civil, participam da operação agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), delegacias especializadas, distritais e o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e Subsecretaria de Inteligência. Da Polícia Militar participam o COE (Comando de Operações Especiais) e unidades da capital e da região metropolitana.

Drones, dois helicópteros, 32 veículos blindados terrestres e 12 veículos de demolição, além de ambulâncias, estão entre os equipamentos utilizados pelos policiais.

Moradores dos complexos do Alemão e da Penha relatam tiroteios e dificuldade para sair de casa desde o início da manhã.

Até o momento, cinco unidades de saúde que atendem a região da Penha e do Complexo do Alemão suspenderam o início do funcionamento e avaliam se poderão abrir nas próximas horas. Uma clínica da família mantém o atendimento à população, porém, as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.