A realização é da produtora Click Arte Cultura e Educativos e do coletivo Puxirum, que significa trabalho coletivo, na língua Mura.

O nome Puxirum que a gente traz no projeto é sobre um mutirão, um coletivo. A gente traz essa história, passada de gerações a gerações, porque é uma herança do povo Mura. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. É um projeto financiado pelo estado do Paraná.

Tecnologia imersiva

A exposição reúne a tecnologia imersiva junto com os conhecimentos dos irmãos Meireles, projeção 360º, cenografia e iluminação especiais e também cheiros da floresta, destacou Humberto Salgueiro.

Então, a gente trouxe essa experiência sensorial de várias formas. A iluminação interage com o som. A gente monta a floresta, tem a cenografia das plantas. A iluminação começa diurna.

Com isso, os sons vêm do teto, das paredes; ouvem-se cantos de pássaros e sons de animais diurnos. De repente, com o entardecer e a noite, os sons mudam. Aparecem grilos, animais noturnos.

A gente trouxe essa experiência para as pessoas verem e sentirem um ambiente bem diferente do que estão acostumadas. A mostra aborda também a chegada dos europeus à Amazônia, o que ocorre com os Mura, e a dispersão desse povo.

Os idealizadores pretendem levar a exposição sobre o povo Mura para outras regiões do Paraná, em primeiro lugar, e também para outros locais do Brasil. Acho que esse projeto pode expandir e trazer mais culturas para dentro dele. Salgueiro acredita que a ajuda da tecnologia pode facilitar muito o conhecimento sobre os povos originários da Amazônia. Às vezes, fica muito mais atrativo as pessoas quererem participar de uma atração imersiva e conhecer esses povos originários, ribeirinhos, essa cultura que o nosso Brasil tem. É importante valorizar a cultura brasileira.