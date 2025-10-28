RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro têm foco de interdição de vias na tarde desta terça-feira (28) em razão da operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Há relatos de caminhões e ônibus atravessados nas pistas e barricadas com pneus em chamas.

A reportagem apurou que o Comando Vermelho exigiu o fechamento de vias importantes da cidade como protesto pela operação, que tentou prender as principais lideranças da facção e deixou ao menos 20 mortos ?18 seriam suspeitos, segundo o governo estadual, e dois eram policiais civis.

A ação também tem 81 presos e 42 fuzis apreendidos.

O intenso tiroteio começou ainda no início da manhã, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da cidade. No início da tarde, contudo, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio e o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), da Polícia Militar, receberam alertas de interdições em vias.

A Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, responsável por ligar as zonas norte, oeste e sudoeste, foi interditada, com presença de viaturas da PM. A interdição nos dois sentidos durou dez minutos.

Pessoas na via colocaram madeiras, pedaços de plástico e ferro para interditar.

Carros voltaram na contramão na avenida Brasil, por risco de fechamento da via. Uma ocorrência policial também fechou a estrada Grajaú-Jacarepaguá, que conecta a Grande Tijuca aos bairros de Jacarepaguá e Barra.

Caminhões e ônibus foram roubados e atravessados em avenidas. O número de ônibus afetados foi tão grande que a Rio Ônibus, concessionária responsável pelas empresas, parou de contar as ocorrências.

"Devido a alta recorrência de ônibus utilizados como barricadas em diferentes pontos da cidade, o Rio Ônibus informa que não há mais como apurar todas as ocorrências."

Segundo o Rio Ônibus, a mobilidade urbana foi afetada nos bairros de Anchieta, Méier, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha.